Infrastrutture | tutt’altro che un ministero minore Scrive Rizzi Ecfr

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Nei discorsi sulla formazione dell’esecutivo italiano molta attenzione viene rivolta al “rango” dei ministeri assegnati alle varie personalità politiche della maggioranza. Un rango che dipende in gran parte dalla tradizione e che vede i principali in Esteri (primo dopo il presidente del Consiglio anche per il cerimoniale), Economia, Interno, Giustizia e Sviluppo economico. Non a caso, nella formazione del Governo Conte I, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini – leader di Movimento 5 Stelle e Lega, i partiti della maggioranza – ottennero, rispettivamente, ildello Sviluppo economico (unito a quello del Lavoro) e quello dell’Interno. Molto meno ambito è invece ildellee dei trasporti, ritenuto ampiamente un dicastero di secondo livello: una sorta di bandierina per i junior partner di ...

... sia Fdi sia la Lega non hanno fattoche definire una "...Casellati nonostante l'intesa di via della Scrofa fosse di'altra ...: dicastero che dovrebbe andare a Matteo Salvini. ...... alle porte degli otto mesi di conflitto, la tensione sembra'... la tensione sembrache in via di risoluzione. Kiev e ... sono una minaccia concreta per le, per le aree ...