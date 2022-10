Funerali di Franco Gatti | i Ricchi e Poveri salutano il loro baffo

Gatti, ia Nervi COREOGRAFIE NELLA CASA 'Grande Fratello Vip', i vipponi alle prove di ballo GUARDA 'L'anatra all'arancia', le immagini del film con Ugo Tognazzi ANCHE IN TV Cara ...POCHI VOLTI NOTI - Idigatti si tengono nella chiesa di San Siro, a Genova Nervi. Il feretro del Baffo dei Ricchi e Poveri è accolto dal lungo applauso di tanta gente comune. E per l'estremo saluto al ...Al funerale di Franco Gatti non potevano mancare i Ricchi e Poveri. Ecco Angelo Sotgiu, Angela Brambati e anche Marina Occhiena, tutti commossi fino alle lacrime per l’addio all’amico, prima che al ...Commozione all'addio di Franco Gatti, il 'baffo' dei Ricchi e Poveri, scomparso martedì scorso: questa mattina un lungo applauso ha accompagnato, nella ...