Comune di Capiago Intimiano | Concorso per 1 Tecnico

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come Collaboratore Servizi Tecnici, per l’area gestione del territorio, categoria B. Viene offerto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per soli esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato di collaboratore servizi tecnici, categoria B - posizione giuridica B3, Area gestione del territorio. Requisiti ed Invio della Domanda Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e esami». Il testo integrale del bando ed ...

Alle 3.50, in via Chigollo neldiIntimiano, i vigili del fuoco sono intervenuti per spengere l'incendio divampato sul tetto di un'abitazione monofamiliare. I pompieri, al lavoro con sei squadre delle sedi di Como, ...Nella notte c'è stato un maxi incendio sul tetto di un'abitazione neldiIntimiano. Maxi incendio sul tetto di un'abitazione aL'allarme è scattato intorno alle 3.30, in via Chigollo. A prendere fuoco è stato il tetto di un'abitazione ...