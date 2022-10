Auto contromano in galleria | lo schianto è devastante | morte due donne

Leggi anche > Incidente frontale a Lecco:sulla superstrada, morte sul colpo madre e figlia FOTO Cosa è successo I due ragazzi si conoscono da pochi giorni e, in preda all'entusiasmo, ...Leggi anche > Incidente frontale a Lecco:sulla superstrada, morte sul colpo madre e figlia FOTO Cosa è successo I due ragazzi si conoscono da pochi giorni e, in preda all'entusiasmo, ...Due donne, di 27 e 46 anni, sono morte in un incidente avvenuto a Dervio, in provincia di Lecce. Viaggiavano su un'auto contromano in galleria. Terribile incidente a Dervio, in provincia di Lecce.Lo schianto frontale a Dervio (Lecco), le vittime viaggiavano contromano: avevano 27 e 56 anni, abitavano a Garlate. Ferito un 47enne di Seregno. La SS36 è bloccata, uscita obbligatoria allo svincolo ...