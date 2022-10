Art Couture l’evento di ARE ARTE in occasione della Rome Art Week

(Di giovedì 20 ottobre 2022) AreinArt, ha preparatocondiviso “Art”, dialogo tra pittura, fotografia ed Alta moda. Potrai visitare una collettiva di importanti artisti tra cui: Ugo Nespolo, Bruno Donzelli, Marco Lodola, Giampaolo Talani, Franz Borghese, Joan Mirò, una mostra fotografica del maestro Aldo Sardoni e vedere in esposizione alcuni abiti di alta moda e sposa del couturier Flavio Filippi che ha recentemente sfilato al Maxxi. Mdì 25 ottobre dalle ore 18 alle 21, in via Trionfale 10 AreGalleria d’via Trionfale 10 00195 Roma Per informazioni: telefono 3204140666 are.@libero.it

