Wilma Goich esagera contro Nikita | “Dopo un mese parla del suicidio”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)non è certo la concorrente più amata all’interno della casa del GF Vip, anche sel’ultima puntata (in cui è risultata preferita dal pubblico) le cose sono cambiate. Una gieffina però è rimasta della sua posizione e si tratta di, che anche ieri ha continuato ad attaccare la coinquilina.lunedì sera ha rivelato ad Alfonso Signorini di aver pensato alin passato. Questa confessione ha suscitato la perplessità di, che ha dichiarato: “Questa () non ha mai detto nulla per une guarda caso ieri seradel?”. Ovviamente le parole dellahanno alzato un polverone su Twitter. La confessione di ...