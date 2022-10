VIDEO Alice Campello svela | “Ecco il regalo più bello di Morata”

Tuttosport

... e con I Nostri Ieri, film selezionato per la sezione collaterale della Festa,nella Città. ...cui camminavo da solo dove ero inquadrato solo da un drone che Francesco Patierno manovrava in...Tra il pubblico, e intervistati per la realizzazione di un docu -dell'evento, il dott. ... Biagio Sgrò, direttore del Centro per l'impiego di Enna; la dott.ssa Silvana Romano, la dott.ssa... Morata e la rivelazione di Alice Campello: “Il regalo più bello mai ricevuto” Il festival Alice nella Città ha accolto l’Istituto Europeo di Design per premiare le idee e i progetti più innovativi sviluppati nella sede romana ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...