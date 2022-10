Sci alpino | Lara Colturi sarà a Soelden | debutto in Coppa del Mondo più precoce di Mikaela Shiffrin

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) A meno di grandi sorprese dell’ultim’ora,prenderà parte questo weekend allo slalom gigante die debutterà così nelladeldi sci. La figlia di Daniela Ceccarelli e Alessandro, reduce dalla scelta dello scorso maggio di lasciare l’Italia per rappresentare l’Albania, si appresta dunque a scrivere una piccola pagina di storia per il Circo Bianco al femminile. La talentuosa sciatrice classe 2006 stabilirà infatti un record di precocità, diventando a soli 15 anni, 11 mesi e 7 giorni la debuttante più giovane dell’era recente delladel. Bisogna tornare indietro fino agli anni ’70 e all’enfant prodige tedesca Regine Moesenlechner per trovare un esordio più...

La Coppa del Mondo di2022 - 2023 sta per cominciare, con l'appuntamento inaugurale previsto questo weekend a Soelden con il doppio slalom gigante (femminile sabato, maschile domenica), mentre per assistere al ...'Lara partirà senza aspettative particolari, ma con l'atteggiamento giusto per godersi questa grande avventura ', le dichiarazioni della madre - allenatrice Daniela Ceccarelli. Nessun obiettivo ...È un autunno con i fiocchi quello che attende il Breuil e tutta la Valle d'Aosta. Lo Speed Opening Zermatt - Cervinia della Coppa del Mondo di sci alpino proietta l'intera regione su un palcoscenico c ...Sabato scatterà - tra le incognite ambientali - la stagione di Coppa del Mondo femminile di sci alpino con il gigante sul ghiacciaio di Soelden. Al via diverse svizzere con obiettivi importanti da rag ...