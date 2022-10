Riflettere sulla feticizzazione dei corpi femminili grazie a un cortometraggio

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) “Infatuation”,di Nace DeSanders, è un’occasione di dialogo e riflessione sul corpo e(o la violazione) dei fisici. Linkiesta Eccetera ha chiesto alla regista americana di raccontare il suo processo creativo e i suoi progetti futuri: uno su tutti è “Hello Sickness”,che uscirà nel 2023. Girando tra Stati Uniti, Sudafrica e Giappone, Nace DeSanders si è fatta conoscere a livello internazionale. Per rendere l’idea, i suoi film “Infatuation” e “The Wounded and the Watcher” sono stati selezionati per festival prestigiosi come i Phoenix International Short Film Festival, l’Oregon Film Festival e l’Australia Independent Film Festival. «Da piccola passavo molto tempo isolata. Fino agli undici anni preparavo la merenda per me e per i miei amici ...