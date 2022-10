Neymar critico sul Pallone d’Oro | “Andava messo nei primi 3”

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Come ogni anno, la cerimonia delsuscita sempre grande clamore. Lo scorso anno vinse Lionel Messi, mentre due anni fa non venne assegnato a causa del covid. Quest’anno, comunque, c’erano pochi dubbi sul vincitore, infatti il premio è andato a Karim Benzema, autore di una stagione straordinaria lo scorso anno. BenzemaVinicius, il commento diL’ex giocatore del Barcellona,, ha commentato la premiazione sui social e ha detto: “Benzema ha meritato, è un crack ma non è possibile che Vinicius sia solo ottavo: almeno nei3!” Per il brasiliano, quindi, il classe 2002 del Real Madrid sarebbe dovuto essere più in alto nella classifica del. Ha ...