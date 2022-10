Adnkronos

... strategist diCapitalservices - normalmente si fa un minimo e poi parte un rally, come quello ... L'obiettivo dell'amministratore delegatoSalomon è quello di rafforzare la valutazione ...Di recente ha ricevuto l'incarico come consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte diRossi, ex capo comunicazione di bancaprecipitato dalla finestra del suo ufficio ... Mps-David Rossi, in causa contro banca rigettata richiesta risarcimento vedova: "Faremo appello" Non si può affatto dire che il primo giorno dell'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro di Mps sia andato bene: tutt'altro. Un esordio niente a ...Parte oggi, lunedì 17 ottobre, l'aumento di capitale di Mps-Monte dei Paschi di Siena-Monte di Stato, con cui la banca senese punta a raccogliere 2,5 mili ...