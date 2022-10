Meteo | prosegue l’estate con anticiclone Scipione l’Africano

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) ROMA – E’ sempre estate, la stagione soleggiata e calda che ci accompagna dal 10 maggio sembra non voler finire mai. Ecco ancora una volta l’, come avvenuto già nella prima parte di giugno: questo campo di alta pressione riporta condizioni stabili, soleggiate e con temperature massime di circa 6-7 gradi oltre la media del periodo. I valori, nei prossimi giorni, arriveranno a 34°C. Vivremo una fase eccezionale di caldo senza precedenti: fino ad oggi il 2022 è l’anno più caldo dal 1800, si va verso il nuovo record da 222 anni. Lorenzo Tedici,rologo di www.iL.it, conferma che nei prossimi giorni, e su gran parte del Paese anche nelle prossime settimane, le temperature resteranno anomale e tipiche di fine primavera o inizio estate: saranno elevate ovunque fino a ...

... arrivato numeroso anche se ilnon è stato dalla nostra parte per un paio di giorni". Le ... "Come già detto e raccontato anche al TTG di Rimini -l'assessore al Turismo, Nino Ciulla - , l'...- E' ancora estate. La stagione soleggiata e calda che ci accompagna dal 10 maggio sembra non ... Al sud:la fase di assoluta stabilità atmosferica, tanto sole e clima molto mite. Domani, ...Prossima settimana, prosegue l'avanzata dell'anticiclone africanoTorna l'Estate! E' questa la conferma a dir poco clamorosa appena emersa dagli ultimi aggiornamenti meteo in vista della prossima setti ...Inizia la programmazione 22/23 del Teatro Vanchiglia: due spettacoli di punta di prosa contemporanea e due produzioni Casa Fools, “Hell Remix” concerto-spettacolo che unisce Dante e Vivaldi in chiave ...