Maxi - truffa da 100 mln negli Usa | arrestato a Milano Craig Auringer

- Ricercato da New York, avrebbe manipolato il mercato azionario americano. La sua sembra una storia tratta da una fiction ......(risulta ufficialmente residente alle Bahamas) ricercato internazionale per un mandato d'arresto emesso dal procuratore distrettuale di New York Damien Williams ad aprile per unaai danni ...La calma olimpica di chi, quando piove, passa sempre tra una goccia e l'altra, un'eleganza discreta, il sorrisetto prestampato e accomodante. Gli imbroglioni di altissimo livello non bazzicano certo i ...Alloggiava all’Armani hotel di Milano. E qui lunedì, dopo aver dato i documenti alla reception, è stato arrestato dalla polizia che gli ha notificato un mandato di cattura internazionale firmato dalla ...