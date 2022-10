Maignan si ferma di nuovo Problema a un polpaccio | il Milan rischia di rivederlo nel 2023

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ancora un guaio per Mike. E bruttissima notizia per il, che già pregustava il ritorno in azione del portierone francese dopo lo stop per l'infortunio alsinistro subìto in ...

ha sentito di nuovo dolore durante l'allenamento personalizzato svolto oggi a Milanello. Subito gli esami strumentali, secca la diagnosi, quella più temuta: lesione del muscolo soleo della ...È l'ennesima brutta notizia. L'ennesimo intoppo nella stagione del Milan . Mikesiancora, sempre per un problema al polpaccio, infortunio che lo aveva già fermato durante la sosta delle Nazionali. Sembrava ormai in via di recupero, si parlava della sfida contro il ...È l'ennesima brutta notizia. L'ennesimo intoppo nella stagione del Milan. Mike Maignan si ferma ancora, sempre per un problema al polpaccio, infortunio che lo ...Sembrava tutto pronto per il rientro in campo invece Mike Maignan si ferma ancora, il portiere francese si è fermato in allenamento ...