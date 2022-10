Lda | il figlio di Gigi D' Alessio esce dall' ospedale | ' Mi sono un po' ripreso' Ecco come sta

Come staIl cantantedi Gigi D'Alessio ha finalmente lasciato l'ospedale di Roma dove stava ricoverato. L'ex concorrente di Amici , programma Mediaset condotto da Maria De Filippi, ha comunicato ...IL RICOVERO - Era stato il giovane cantante a dare la notizia del suo ricovero a Roma, senza però specificarne il motivo. Esploso all'ultima edizione di Amici ,aveva infatti postato una foto su Instagram dal letto d'ospedale, dicendosi costretto a spostare un evento: 'Buonasera a tutti, per comprovati motivi di salute sono costretto a posticipare l'...Come sta Lda Il cantante figlio di Gigi D'Alessio ha finalmente lasciato l'ospedale di Roma dove stava ricoverato. L'ex concorrente di Amici, programma Mediaset condotto da Maria ...LDA, il figlio di Gigi D'Alessio che era stato ricoverato in ospedale domenica, finalmente torna a casa e tranquillizza i fan con delle storie di Instagram. Ecco come si sente ora.