Laboratorio di Street Art a Tolmezzo 

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Nell’ambito dell’Anno Europeo dei Giovani, dedicato al coinvolgimento attivo della gioventù europea nella costruzione di un futuro; più verde, più inclusivo e più digitale, il Centro EUROPE DIRECT Carnia organizza, in collaborazione con la cooperativa sociale Cramars, undiArt a Tolmezzo dal titolo “I GIOVANI DELLA MONTAGNA IMMAGINANO LA LORO EUROPA”. Il, dedicato alle ragazze e ai ragazzi della montagna e alla loro idea d’Europa, prevede una parte introduttiva incentrata su un dialogo aperto con i partecipanti sulla loro idea dell’Europa e su come attuare concretamente sul nostro territorio la strategia dell’UE per la gioventù, la quale si concentra su 11 obiettivi e tre parole chiave: mobilitare, collegare, responsabilizzare. Ai partecipanti verranno quindi messi a disposizione pannelli, ...

Mantovauno.it

... analizzeranno i reperti ritrovati e realizzeranno, in unmanuale, dei veri calchi di ... Nel percorso, ci sarà dell'animazione musicale attraverso delleBand Locali e, oltre a stand ...... Gryphus Dixie Band (martedì 1° novembre ore 11.30) e FolignoBand (martedì 1° novembre ore ... e " C'è un bosco nel museo "per bambini " in calendario dal 29 ottobre al 1° novembre ... Castel Goffredo inaugura il murales dei giovani: “Diamo voce alle emozioni degli adolescenti” L'edizione 2023 della Guida Street Food di Gambero Rosso comprende oltre 450 indirizzi e traccia in sostanza una mappa nazionale del cibo di strada .... La Guida Street Food Gambero Rosso 2023 contien ...Si apre con un doppio appuntamento Fuori Luogo 12, rassegna di teatro contemporaneo, progetto di Scarti Centro di Produzione d’Innovazione della Liguria in collaborazione con il Comune della Spezia e ...