Inter | Lukaku ancora a parte | in dubbio per Firenze

L'aspetta ancora Big Rom. L'attaccante belga nerazzurro non ha disputato neanche oggi l'... Per il tecnico nerazzurro il recupero di Romeluè un passaggio fondamentale per la stagione. L'......Romeluha lavorato da solo, seguendo un programma personalizzato per proseguire la riabilitazione dall'infortunio muscolare patito a fine agosto. Come ormai è noto lo staff medico dell'...L'attaccante tornerà solo nel 2023. Fabbri dirigerà Juve-Empoli. Paura per Theo Hernandez. L'attaccante nerazzurro potrebbe essere convocato per Firenze ...Romelu Lukaku vede il ritorno in campo. L'attaccante dell'Inter domani dovrebbe tornare ad allenarsi insieme ai compagni, dopo l'infortunio muscolare che lo tiene fermo dalla fine di agosto. (ANSA) ...