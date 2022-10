GF Vip | Cristina Quaranta ’simula’ una discussione con Nikita ed esagera | «Sei una cretina | deficiente | mongol*ide | stronza» – Video

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)- US Endemol Shine Al Grande Fratello Vip,non si contiene più. Nelle scorse ore, l’ex volto di Non è la Rai si è infatti espressa, in maniera piuttosto dura, contro Giaele De Donà e l’ormai “nemica”Pelizon pronunciando delle frasi di dubbio gusto. L’”antipasto” si è consumato nella notte tra lunedì e martedì. Momento in cui Giaele ha affrontato, sottolineando che non le era piaciuto il fatto che l’avesse nominata accusandola di essere poco diretta. Di fronte ad una provocazione della De Donà (“La prossima volta mi nominerai perché secondo te sono stupida“), laha risposto infastidita (“Spero che la prossima volta non ci sarai“), generando la replica della compagna: “Io spero di esserci per darti ...

Per spiegarsi,ha usato una serie di parole offensive, per far capire come una risata non possa essere sempre una risposta sincera bensì una presa in giro, tra le parole usate dac'...Secondo i social, quindi, la bestemmia potrebbe essere attribuita ad Alberto De Pisis, George Ciupilan o. GF: ci sarà la squalifica A questo punto, la domanda sorge spontanea: al GF...Cristina Quaranta ha vissuto un momento di sconforto dopo la puntata di lunedì del Grande Fratello Vip 2022: lacrime copiose per la ex Non è la Rai.Cristina Quaranta ha usato termini pesanti nei confronti di Nikita Pelizon. Ecco che cosa è successo ancora tra loro.