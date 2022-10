Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Debutta nelle concessionarie la EMC3, Sport utility dell'importatore Eurasia Motor Company, noto per aver commercializzato ini modelli Great Wall e Haval. Due le versioni a listino, Easycon cambio manuale ea partire da 22.000 euro, e Premium, con l'automatico (che offre due modalità di guida, Sport ed Energy Saving) eda 24.400 euro (chiavi in mano Ipt esclusa). Caratteristiche. La3 è una Suv media prodotta in Cina, ma dotata di un impianto a Gplinsviluppato in collaborazione con la BRC. Lunga 4 metri e 44 centimetri, larga 1,83 e alta 1,67, ha un passo di 2,63 metri e un peso in ordine di marcia di 1.396 chili (1.453 per la variante con cambio automatico). Dentro il cofano c'è ...