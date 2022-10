Dynamite 18 10 2022 Title Tuesday

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, anche oggi siamo super carichi per un nuovo episodio di. Ci troviamo in quel di Cincinnati e la card odierna è davvero ricca, tra i tanti match titolati spicca quello con in palio l’AEW World Championship tra l’eroe di casa e campione in carica Jon Moxley ed ‘Hangman’ Page. AEW Trios World Championship: Death Triangle (c) vs. Best Friends (3,8 / 5) Incontro dal ritmo altissimo e ricco di capovolgimenti di fronte. La contesa è stata molto equilibrata e PAC per cambiare l’inerzia dell’incontro ha tentato di ricorrere nuovamente all’uso del martello salvo essere interrotto dal suo compagno Rey Fenix. Nonostante le divergenze, il Death Triangle è riuscito a mantenere i titoli Trios in seguito alla Fenix Driver eseguita ai danni di Trent Beretta. Vincitori ed ancora campioni: Death Triangle La regia ci ...