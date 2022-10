Comune di Napoli | al via il concorso | l’iter per conquistare il posto fisso

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– La caccia alentra nel vivo. A partire da questa mattina 73.373 partecipanti si sfideranno per un impiego a tempo indeterminato nel settore pubblico presso ildi. I posti in palio sono 1.384 per vari ruoli e le domande presentate, nel complesso, hanno sfiorato quota 120.000. Il divario tra istanze e partecipanti è dovuto al fatto che molti aspiranti proveranno a concorrere per più mansioni. Poco meno di 20mila istanze sono state presentate per due profili, quasi 6mila per tre profili e c’è addirittura chi concorrerà per undici profili. Da questa mattina alla giornata di venerdì sarà il turno dei 2.451 che aspirano alla carica di dirigente a Palazzo San Giacomo. I quiz preselettivi si terranno alla Mostra d’Oltremare in due turnazioni: una ...