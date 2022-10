Comune di Brescia | Concorso per 2 Istruttori Informatici

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come Istruttore Direttivo Informatico, categoria D. Viene offerto inquadramento con contratto di formazione e lavoro a tempo determinato. Bando diE' indetta selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro di cinque unità di personale da inquadrare nel profilo professionale di istruttore direttivo informatico - categoria D. Requisiti ed Invio della Domanda Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la partecipazione al, le informazioni relative alle prove d'esame e le modalità di presentazione delle domande, é pubblicato sul sito internet del ...