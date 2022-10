Camera | la prima riunione dei capigruppo

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) I presidenti dei gruppi parlamentari si sono riuniti in sala della Regina per ladeidella XIX Legislatura. (NPK) 19 ottobre 2022

...vuole torturare psicologicamente (ricordiamo la proposta di far ascoltare il battito cardiaco...farà l'opposizione Oltre a fare opposizione fermissima a questa visione della società alla......d'Italia alla. Deputati e senatori che oggi sono chiamati a votare per eleggere i membri dell'ufficio di presidenza di Montecitorio e Palazzo Madama, ultimo passaggio parlamentaredell'...L’accordo nel Lazio sarebbe cosa fatta, il nome quello del vicepresidente uscente Daniele Leodori sui ci sarebbe l’accordo tra PD e M5S ...Scioleto questo nodo partirà la nuova sfida interna alle opposizioni per eleggere i presidenti delle commissioni di garanzia, Vigilanza Rai e Copasir in cima a tutte ...