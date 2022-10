Calciomercato Juventus | rinforzi per la difesa | sul taccuino un giovane centrale

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) I dirigenti dellastanno monitorando undifensoreche potrebbe andare a rinforzare il reparto arretrato in vista del prossimo anno. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM In molti si chiedono quale sarà il mercato della, considerato anche l’andamento della squadra che sta deludendo le aspettative sia in campionato Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.