Calcio | Sollievo Sassuolo | esclusa nuova lesione muscolare per Berardi

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) L'attaccante ha già iniziato uno specifico programma di lavoro(MODENA) - Sospiro diin casadopo il nuovo stop di Domenico. La società emiliana fa sapere in una ...

L'attaccante ha già iniziato uno specifico programma di lavoro SASSUOLO (MODENA) - Sospiro diin casa Sassuolo dopo il nuovo stop di Domenico Berardi. La società emiliana fa sapere in una nota che "le verifiche e gli accertamenti effettuati non hanno evidenziato nessuna nuova lesione ......- doppietta questo weekend dopo la tripletta dello scorso - facendo tirare un sospiro dia ... che gioca un primo tempo molto sottotono contro un Villa - che propone 45 minuti di ottimo...L'attaccante ha già iniziato uno specifico programma di lavoro SASSUOLO (MODENA) (ITALPRESS) - Sospiro di sollievo in casa Sassuolo dopo il ...Agganciare la vetta dopo sei giornate di campionato e tre vittorie di fila è un’ottima infusione di fiducia”. Lo dice Danilo Radenza, a nome del gruppo societario a vertice del Modica Calcio, all’indo ...