Apple | iPad alla decima generazione sfida Android | 5 volte più veloce

Per tutto quello che c'è da sapere sui nuoviPro presentati oggi vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo , mentre qui potete leggere di10 generazione . Insieme ai nuovi tablet...E' presente la porta USB - C e la compatibilità conPencil. Anche in questo caso il nuovosarà disponibile dal 26 ottobre 2022 nei colori blu, rosa, argento e giallo. I prezzi variano dai ...Apple è in vena di grandi novità. Dopo l’arrivo di iOs16, iPhone14 e le tanto attese Air Pods Pro2, è il momento della decima generazione dell’iPad, il tablet che ha completamente sconvolto ...Fonti vicine alla produzione di Apple fanno sapere che l'azienda ha deciso di fermare la produzione di iPhone 14 Plus per lo scarso successo.