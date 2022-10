AEW | MJF ancora una volta fenomenale al microfono e a Full Gear incasserà la sua title shot

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) MJF si avvicina passo dopo passo all’incontro che potrebbe cambiargli la carriera, dopo aver conquistato la Casino Battle Royal e ottenuto unaper il titolo mondiale AEW è finalmente pronto ad incassarla contro il campione Jon Moxley. In queste settimane ha avuto diversi confronti con il Blackpool Combat Club di Mox e stanotte è salito sul ring ad interrompere William Regal, quasi un quarto d’ora intensissimo in cui hadimostrato di essere un fenomeno con unin mano. “Stavo per togliermi la vita a causa tua” Il Salt of Earth è salito sul ring per confrontarsi con Regal e ha provato a togliersi qualche sassolino dalla scarpa. MJF ha raccontato di quando a 19 anni tenne un provino per la WWE e dopo il tryout fu avvicinato da Regal. L’inglese sette anni fa gli disse che era speciale ...