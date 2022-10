23 lenti a contatto accumulate negli occhi | il video dell’estrazione è da brividi

... secondo una fonte Ue, ma 'in strettocon la Dg Comp'. In pratica, le domande di acquisto ... Dato poi che gli Stati sono 'troppo' nel siglare intese di solidarietà (sono stati siglati ...... il tutto verrà fatto ' senza abolire le norme Ue sulla concorrenza, ma in strettocon la ... Si è anche dovuto tener conto che alcuni Stati sono ' tropponel siglare intese di solidarietà:...Quant’è difficile vivere green Abbastanza… Ci si prova, ma c’è sempre qualcuno che ti farà venire il ragionevole dubbio che non sia sufficiente quello che fai. Ecco che scatta l’ecoansia. Io, confess ...Un video virale che ha fatto il giro del mondo: ecco cosa è successo all'occhio di un paziente che ha dimenticato oltre 20 lentine nell'occhio ...