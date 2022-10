Torna Scipione l’africano con punte record di 34°C | ecco dove colpirà

'Un'importante terapia complementare che può migliorare il benessere', ha spiegato Albertofisioterapista e osteopata, che ha sottolineato i benefici del massaggio oncologico. D'altro canto,...Ma in una seconda fase dell'Ottobrata Bis , con la rimonta ancora più forte dell'Anticiclone subtropicale, denominatol'Africano, la Sardegna e la Sicilia si arroventeranno fino ed oltre i ...Un'ondata di caldo anomalo causata dall'anticiclone africano Scipione farà lievitare le temperature ben oltre le medie stagionali: ecco dove e quanto durerà la fase eccezionale ...In seguito tornerà l’anticiclone Scipione l’Africano con un weekend ancora più caldo, soprattutto, al Sud con picchi di 34°C in Sardegna e 33° in Sicilia. Il 2022, da gennaio a settembre, risulta l’an ...