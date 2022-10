Szczesny tira un sospiro di sollievo | la paura va via | ma c’è un problema

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 18 ottobre 2022)è tornato in campo e il suo ingresso è stato determinante, anche se purtroppo tutto ciò non ha aiutato la squadra nel breve periodo. Sono stati tantissimi i problemi in casa Juventus in questi primi mesi di campionato, con gli infortuni di Wojciechche sono stati purtroppo all’ordine del giorno, ma la situazione per il polacco sembra essere decisamente migliorata e anche nei momenti peggiori riesce a regalare grandi prestazioni. LaPresseDopo ben 9 anni la Juventus è praticamente certa di non passare i gironi di Champions League, situazione che non le accadeva dalla stagione 2013-14. In quel caso fu decisiva la sconfitta a Istanbul con il Galatasaray, ma fu il percorso essere completamente disastroso, considerando infatti come anche a Torino contro i turchi arrivò un modesto 2-2. Quest’anno però si è riuscito anche a fare peggio, con ...