Roma | tragedia sul raccordo | 30enne ucciso

(Di martedì 18 ottobre 2022) . Dramma sul grandeanulare. Un giovane di 30 anni è morto investito da un’auto in carreggiata interna, all’altezza del chilometro 34 e 400, tra le uscite Prenestina e Tor Bella Monaca. L’incidente alle 2 e 41: due auto si sarebbero scontrate nel tentativo di frenata per evitare l’uomo in carreggiata e nella carambola il ragazzo sarebbe finito investito morendo praticamente sul colpo. Sul posto sono gli agenti della polizia stradale, un’ambulanza e gli operai dell’Anas. La strada è stata chiusa al traffico per alcune ore. La dinamica è al vaglio degli inquirenti che hanno acquisito le telecamere presenti nel tratto di strada. L'articolo proviene da Italia Sera.

'I draghi mi stanno inseguendo, aiuto'. Un ragazzo di 30 anni è morto a, travolto da un'auto mentre attraversava a piedi il Grande raccordo anulare alle 2.30 del ...