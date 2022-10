Quinta dose | Pregliasco | “Ok per stagione impegnativa | poi richiami annuali”

Leggi su italiasera

(Di martedì 18 ottobre 2022) (Adnkronos) – “La fatica e la stanchezza vaccinale stanno prendendo piede già ora e non è facile. Ma nella fase attuale che vede ancora in salita questa onda Covid credo sia importante rilanciare questa vaccinazione. Va da sé che nel prossimo futuro dovremo arrivare a un appuntamento annuale, magari con vaccini combinati, che sono in corso di validazione, per fare una sola puntura e proteggersi da influenza e Covid”. Il virologo Fabriziocommenta così all’Adnkronos Salute la circolare ministeriale in cui si raccomanda a over 80, ospiti delle Rsa e over 60 fragili per patologie di base di farsi somministrare unadi vaccino anti-Covid bivalente aggiornato alle varianti Omicron.che potranno ricevere, su richiesta, anche tutti gli altri over 60. Il docente di Igiene ...