Price cap | De Carlo FdI a iNews24 | “Sul gas la solidarietà va applicata | non solo enunciata”

Conduce Valeria Manieri (Radio Radicale). In collegamento Elena Grech, Vice Capo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia. Puntata di "Focus Europa -energia, la proposta della Commissione. Economia e guerra." di martedì 18 ottobre 2022 condotta da Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Elena Grech (vice direttore della ...Commissione Ue su gas:dinamico e acquisti comuni Governo, Berlusconi rilancia: Casellati alla giustizia Telefoni e droga a Poggioreale, garante detenuti arrestato Addio a Franco Gatti dei ricchi e poveri A ...La Commissione europea ha approvato un nuovo provvedimento che prevede il price cap dinamico al prezzo del gas, e un nuovo indice alternativo al Tft per "affrontare caro prezzi e assicurare le fornitu ...Al vertice tra i ministri dell’Energia dei 27 Paesi dell’Unione europea le delegazioni discuteranno del piano messo a punto in questi giorni e annunciato oggi in conferenza stampa dalla presidente del ...