Paranoid Android Topaz Beta arriva su Pixel 6a | OnePlus 9 e 9 Pro

Il team diha rilasciato le prime build beta diTopaz basate su13 per Nothing Phone 1 , Pixel 6 e Pixel 6 Pro all'inizio di questa settimana. Il team ha ora aggiunto ...Grazie al team di, è già possibile usare13 su Nothing phone (1)! L' apertura di Carl Pei alle ROM di terze parti per il primo smartphone della sua startup ha illuminato gli ...Il team di Paranoid Android ha rilasciato le prime build beta di Paranoid Android Topaz basate su Android 13 per Nothing Phone 1, Pixel ...In attesa del rilascio ufficiale dell'aggiornamento ad Android 13, il nuovo major update Google arriva su Nothing Phone (1) con le prime ROM ...