No | la Pepsi non contiene «cellule di feto abortito»

(Di martedì 18 ottobre 2022) Il 18 ottobre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un articolo pubblicato il 27 febbraio 2021 dal sito web Italiador e intitolato “diper Creare Aromi Alimentari”. Il testo fa riferimento all’azienda biotech Senomyx, che utilizzerebbe «di feti abortiti nel processo di lavorazione per dare più sapore, dolce o salato a cibi e bevande» e che avrebbe «firmato contratti con la, l’Ajinomoto Co (produttori di aspartame e colla di carne), la Nestlè ed altre aziende alimentari». In particolare, Italiador si concentra sulle HEK293, «renali da feti abortiti sani» che sarebbero presenti all’interno di diversi vaccini e prodotti alimentari, tra i quali la bevanda analcolica ...

Social Media Soccer

... Heineken,, Jack Daniel's, Vodafone e molte altre. Inoltre è stato Ceo & Co - Founder di ... Netith ha una sede che fin dalla prima visita mi ha impressionato,solo per gli spazi all'...Insomma nel 30esimo anno dalla nascita di Mirabilandiamanca nulla. E così tra conferme e ... AlTheatre grande attesa per Delirium, il musical ambientato in un cimitero la notte di Halloween. ... Il nuovo spot di Pepsi con Messi e Luva de Pedreiro è pazzesco PepsiCo può brindare a una chiusura di terzo trimestre più che positiva, con un aumento delle vendite dell'8,8%.Magari gli americani vorrebbero essere romani, tuttavia non possono esserlo in quanto non hanno raggiunto il giusto livello di civilizzazione Gli Stati Uniti in particolare sono l’esempio meglio riusc ...