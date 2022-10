Nasce il primo sindacato degli influencer | al via il tesseramento

(Di martedì 18 ottobre 2022) Anche gliavranno unAsso, la prima associazione italiana di categoria, inserita nell’elenco delle associazioni professionali del Mise, nata con l'obiettivo di rappresentare e tutelare istanze e interessi die content creator, un esercito di 350mila persone solo in Italia, per un valore di mercato di 280 milioni di euro.

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

L'1 - 0 giallorossoda un'iniziativa dell'inglese. Al 7' l'ex Chelsea crossa dalla sinistra e ... Di Bello concede il rigore e Pellegrini dagli undici metri firma il suogol in campionato. ...1697:Giovanni Canal, meglio conosciuto come Canaletto, pittore 1925 - Il capo nazista Adolf ... Avrai voglia di mettere i sentimenti alposto, di rispettare il valore dei tuoi rapporti che ... Giacomo Manzù, nasce il primo catalogo digitale Dal Vino e Visciole, uno dei più tradizionali e caratteristici prodotti dell’enologia marchigiana (in particolare delle province di Ancona e Pesaro-Urbino), nasce la prima variante frizzante: la Regin ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...