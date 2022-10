Mario Kart 8 Deluxe | guida a piste e tracciati parte 14 | Trofeo Gattofortuna

Leggi su tuttotek

(Di martedì 18 ottobre 2022) Il Tour passa per Tokyo: ladiarriva oggi al, tra colli, cieli e ninja Bentornati alla nostraalle 96di, in cui passeremo in rassegna i 42extra del Pass Percorsi Aggiuntivi. Oggi, nel, vedremo due circuiti da Tour, sebbene uno di essi non sia dichiarato come tale, insieme ad altrettanti ritorni da due episodi portatili della serie. Il punto dinza sarà Tour Neon di Tokyo, per poi passare alla scampagnata di DS Colli Fungo. Proseguendo, torneremo (in modo un po’ ...