Malore in un locale a Garbagnate | muore 65enne

Ha avvertito unmentre era alla guida della sua auto e ha provocato un incidente stradale coinvolgendo altre ... Gli agenti della Poliziahanno avvertito il pm di turno che ha disposto il ...I carabinieri dellastazione hanno allertato gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico ... Sarà la magistratura a verificare e a chiarire se l'anziano sia stato colto dae se nella ...In via Terracina. L’uomo, 60 anni, trasportato all’ospedale San Paolo con una vettura privata, è deceduto a seguito di arresto cardiaco ...Ha avvertito un malore mentre era alla guida della sua auto e ha provocato un incidente stradale coinvolgendo altre due auto. E’ accaduto a Napoli, in via Terracina. L’uomo, 60 anni, nonostante i temp ...