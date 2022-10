Juventus | Pogba torna ad allenarsi oltre un mese dopo l’intervento al menisco

(Di martedì 18 ottobre 2022) Il centrocampista della, Paul, èto adcon il gruppo alla Continassa,undall’operazione alesterno del ginocchio destro. L’obbiettivo ora è quello di essere a disposizione dei bianconeri e della Francia al più presto, in vista anche dell’inizio del Mondiale in Qatar. SportFace.

...juventina che avrebbe avuto bisogno del migliorin campo, ma anche per la corsa alle convocazioni per Qatar 2022 . Deschamps ha tutte le intenzioni di aspettare Paul, ma priorità alla. ...La buona notizia di giornata alla Continassa è il rientro parziale in gruppo di, che proverà gradualmente a riacquisire la condizione atletica per rimettersi a disposizione di Allegri nei primi giorni di novembre. Il centrocampista francese mette nel mirino la sfida ...Attraverso i propri social, la Juventus celebra il ritorno in gruppo di Paul Pogba e di Federico Chiesa. “Di nuovo sul campo”, si legge nel tweet dove sono allegate le ...Paul Pogba ha ripreso ad allenarsi parzialmente in gruppo. La Juventus spera di averlo a disposizione il 29 ottobre ...