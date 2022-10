Highlights e gol Viterbese-Avellino 2-0 | Serie C 2022 2023 VIDEO

(Di martedì 18 ottobre 2022) Glie i gol di2-0, match valevole per la nona giornata del girone C di. Al 23? Volpicelli apre le marcature, al 73? è Polidori a siglare il gol del 2-0. Crisi nera per gli irpini. Respira invece la formazione laziale che sale a quota nove punti in classifica. Ecco le azioni salienti di questa partita.SportFace.

di Stefano Belli} Video/ Catanzaro Viterbese (3 - 2): Curcio,da 3 punti! MONOPOLI CATANZARO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA La diretta tv di Monopoli ...Il video con glie idi Torino - Cittadella 4 - 0 , match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia 2022/2023. All'Olimpico Grande Torino in granata la sbloccano nel primo tempo col bolide di ...VIDEO - Highlights e gol Viterbese-Avellino 2-0: Serie C 2022/2023. Azioni salienti e reti della partita del girone C ...Il video con gli highlights e i gol di Atletico Madrid-Rayo Vallecano 1-1, match della Liga 2022/2023 della sfida del campionato spagnolo ...