GF Vip | Attilio Romita contro gli autori | «Appena vedono che uno dei loro sta a rischio gli mettono l’immunità» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 18 ottobre 2022)e Charlie - US Endemol Shine La terza nomination in meno di un mese di gioco è andata di traverso ad. Al termine della nona puntata del Grande Fratello Vip, il giornalista si è infatti scagliatoglidel programma, mettendo in forte dubbio la “trasparenza” delle immunità assegnate ad alcuni concorrenti per scampare al giudizio del pubblico. Una polemica che riguarderebbe in particolar modo Charlie Gnocchi, a suo dire troppo protetto dalla produzione. Dopo aver espresso il dissenso per la sua terza volta al televoto,ha lanciato delle accuse al vetriolo (ma condivisibili) aglisulle immunità che vengono assegnate di puntata in puntata: “Litutti con, tutti ogni ...