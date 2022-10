Ex machina | l’uomo e i dispositivi dotati di intelligenza

(Di martedì 18 ottobre 2022) L’esponenziale progredire della tecnologia e l’avvento dell’automazione sembrano aprire scenari presenti e futuri. Congegni inventati daldi una complessità sempre maggiore spesso anche in grado di auto apprendere, acquisiscono autonomia e coscienza di sé. Ma siamo in grado di capire realmente che cosa sia la coscienza e soprattutto come si formi, e addirittura ipotizzare

GQ Italia

In molti trovarono difficile andare oltre il deus exdel ... che definì il film come un mix poco riuscito tra'Esoricista di ... del peccato, dellcome motore della propria stessa rovina. ......è felicissimo del suo ruolo di psicanalista e deus exdel ... 'È bellissimo fare solo'attore. È la sesta volta in trent'anni ... Infine Favino torna sul tema- donna: 'Dentro di me non c'è ... Karim Benzema è il nuovo Pallone d'Oro e c'erano pochi dubbi in proposito