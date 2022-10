È morto Franco Gatti dei Ricchi e Poveri | «È andato via un pezzo della nostra vita»

(Di martedì 18 ottobre 2022) È, il baffo dei: con loro un mare di successi, da Sarà perché ti amo a Mamma Maria, la vittoria al Festival con Se m’innamoro, poi la morte del figlio e la recente reunion a Sanremo Il cantante, il celebre “baffo” dei, ènella sua Genova. Aveva compiuto 80 anni due settimane fa. «Èvia un. Ciao», annunciano addolorati i parenti e il gruppo. Celebre per la sua voce baritonale,è stato co-fondatore del gruppo nel 1967 con Angelo Sotgiu, Angela Brambati e Marina Occhiena (che poi lascerà nel ...

Gatti, com'ècantante Ricchi e Poveri/ Malattia: morbo di Crohn... Oltre ad Alessio l'artista ha un'altra figlia, Federica, che ha sofferto molto per la scomparsa del fratello: "Entrò in ...Gatti dei Ricchi e Poveri non c'è più. Lo storico membro del gruppo nato a Genova nel 1967 si è spento nel capoluogo ligure a 80 ...Il grande lutto ha colpito tutta la musica italiana, ancor di più i suoi compagni di viaggio increduli di fronte alla notizia della sua scomparsa. Soltanto due anni fa erano insieme sul palco del ...Di Maria Volpe È morto a Genova Franco Gatti, storico componente della band I Ricchi e Poveri: aveva 80 anni È morto a Genova Franco Gatti, storico componente della band I Ricchi… Leggi ...