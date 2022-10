De Laurentiis vuole trattenere Kvaratskhelia | si lavora all’adeguamento

Leggi su optimagazine

(Di martedì 18 ottobre 2022) Per il giovane fenomeno del Napoli, Kvicha, quando è stato acquistato in estate, vi era un bel po’ di scetticismo generale, ma, partita dopo partita, azione dopo azione, il talento georgiano ha dimostrato di avere della stoffa pregiata da vendere e di essere in grado di mettere in grandi difficoltà avversari piuttosto temibili e forti. Il 21enne di Tbilisi ha avuto e continua ad avere un impatto straordinario col club azzurro, nel campionato di Serie A ed in Europa con la Champions League. A questo punto, è giunto anche il momento per la società di blindare il gioiello col numero 77 sulle spalle e di offrirgli subito il rinnovo.ha avuto un inizio stagionale con i fiocchi, mettendo a segno 7 reti e sfornando 8 assist in 14 match disputati tra Serie A e Champions League. L’attaccante azzurro promette veramente bene ed ha ...