Crollo all' Università di Cagliari | nessun ferito

(Di martedì 18 ottobre 2022)nella tarda serata di martedì all'di. A riferire per primi la notizia sono stati i vigli del fuoco. Non risultano feriti. Coinvolta la palazzina sul retro del corpo centrale La palazzina si trovava sul retro del corpo centrale, vicino al piazzale che ospita la Casa dello studente. La struttura, che ospita anche un'Aula Magna, è frequentata, infatti, da studenti e docenti nelle ore di apertura della Facoltà. Sul posto, oltre ad alcune ambulanze sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco anche con i cani e i droni per la ricerca sotto le macerie.

Fino alle 19.30'interno della struttura erano presenti alcuni studenti per seguire dei laboratori di lingue straniere. Ilè avvenuto tra le 22 e le 23.Convegno "Inaugurazione della mostra "La Marcia su Roma , ildella democrazia in Italia."", ... Mauro Canali (storico del fascismo, docente di Storia contemporanea'Università di Camerino), ...L’aula magna dell’università di Cagliari è crollata. Non è ancora chiaro al momento se vi siano persone coinvolte o meno. È crollata l’aula magna dell'università di Cagliari. È quanto si apprende da f ...L’aula magna dell’università di Cagliari è crollata: i vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo. Non è noto se vi siano persone coinvolte.