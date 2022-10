Calciomercato Milan – Rinnovo Leao | è questo il momento di accelerare

... più l'allenatore, della 10a giornata di Serie A, secondo i voti degli inviati di.com ...- Udinese (Fefè) Spezia - Cremonese (Salis) Napoli - Bologna (Annunziata + Marolda) Verona -(...... mentre procede il dibattito pubblico e in attesa che venga varato il progetto definitivo in compartecipazione col. UN SOCIO PER SUNING - L'altro nuovo dato che emerge dalle ricostruzioni in ...Il portiere del Milan Mike Maignan ieri al Gran Gala del Calcio ha parlato della sua grande voglia di tornare a disposizione di Pioli. Sky Sport ha intervistato Mike Maignan che ha toccato tanti temi ...Il Milan è al lavoro da tempo per il rinnovo di Rafael Leao, il cui attuale contratto con il club rossonero sacdrà nel 2024. I dirigenti di via Aldo Rossi vogliono blindarlo e ...