Alga spirulina | i benefici dimagranti e dove acquistarla

Tiscali

Il Liverpool Echo sostiene che, tra i gusti preferiti di Kate, ci siano tre verdure che sicuramente non piacciono a tutti i sudditi britannici: indivia riccia, spinaci e. Non proprio ...L': ecco cosa è e perché fa bene quest''miracolosa'. Ma che cos'è l'Laè una microblu - verde, di aspetto filamentoso e a spirale, tradizionalmente ... Alga spirulina: proprietà di bellezza e benefici per la salute L'Alga Spirulina è un alleato fondamentale nella perdita di peso. Scopriamo insieme come funziona e quali sono i suoi benefici.Non proprio golosa, ma senza dubbio salutare. Così potrebbe definirsi la dieta di Kate Middleton. La moglie del principe William, infatti, oltre a essere un'icona globale di stile ...