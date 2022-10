(Di lunedì 17 ottobre 2022)ancora neldei No Vax.suinei confronti degli esperti in prima linea contro il Coronavirus. Cinque persone, sospettate di essere gli autori delledi morte e delle ingiurie indirizzate al Presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, sono state denunciate dai Carabinieri.No Vax, Bassetti: “Purtroppo abbiamo a che fare con analfabeti funzionali. Ho denunciato chi mi ha minacciato” “Nell’ultimo periodo lee gli insuli dei no-vax si erano ridotti – ha detto il direttore di Malattie infettive del San Martino di Genova, Matteo Bassetti – ma in queste settimane sono tornati di nuovo complici le fake news sui vaccini anti-Covid che non prevengono il contagio. Ma è una ...

A quasi tre anni dall'inizio della pandemia di Covid - 19 , non si arrestano gli insulti e le minacce per i, già finitimirino per mesi da parte dei no - vax. A lanciare il suo grido d'allarme è Fabrizio Pregliasco , che all'Adnkronos Salute racconta dell'onda di odio ancora alta su di lui , ... Virologi nel mirino dei No Vax. Insulti e minacce via social L'infettivologo genovese: "Complici le fake news sui vaccini che non prevengono il contagio, hanno rialzato la testa. Faccio le foto e mando al mio avvocato" ...È docente di Virologia all' Università di Cagliari il nuovo vicepresidente della Società Italiana di Virologia. La nomina di Enzo Tramontano è legata ai risultati del gruppo di ricerca di Virologia Mo ...