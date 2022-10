Torta cuor di nutella | facile | sofficissima e golosa!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Unaperfetta da servire ai bambini, e anche agli adulti più golosi, è lacookie cone alla. Questo dolce, arricchito con le gocce di cioccolato, è molto semplice da preparare. Serviranno solo pochi minuti.e irresistibile, diventerà la preferita di tutti. Anche i vostri ospiti, dopo il primo assaggio, non potranno fare a meno di chiedervi il bis. Ecco gli ingredienti necessari.cookie cone alla: ingredienti Gli ingredienti da usare per l’impasto sono: 70 gr di gocce di cioccolato ½ bustina di lievito per dolci 200 gr di farina 00 3 uova 130 gr di zucchero 70 ml di olio di semi Prima di infornare aggiungete sulla superficie:Decorate con: Zucchero a ...