Rules of Laika’s game | quando l’arte arriva nel cinema

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Laika 1954 alla diciassettesima Festa deldi Roma presenta il film “Life is (not) a” di Antonio Valerio Spera Caschetto rosso fuoco ed occhi profondi come buchi neri: si presenta così Laika 1954. Street Artist romana, o come ama definirsi lei stessa “attacchina”, che fa dell’anonimato il suo baluardo nascondendo la sua identità dietro una parrucca rossa ed una maschera bianca. Escamotage che più che nascondere un’identità ce ne regalano un’altra: potente, libera, ironica e provocatoria. Prende ispirazione per il suo nome dalla cagnolina Laika, nata nel 1954, primo essere vivente ad andare nello spazio. Ed ecco che, già dal suo nome, l’artista si presenta con obbiettivi chiarissimi: puntare allo spazio. Chiaro riferimento, anche graficamente riportato nel logo dell’artista, alla famosa macchina fotografica Leica; e così come un ...